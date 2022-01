La revelación más difícil en la vida de Margarita Rosa de Francisco

La reconocida actriz colombiana Margarita Rosa de Francisco, a finales del año pasado, utilizó su Instagram oficial para confesar una de las decisiones más difíciles y dolorosas que tuvo que tomar en su vida. Y es que la actriz no utiliza sus redes sociales de manera frívola únicamente, sino que también le interesa mostrar su postura frente algunos temas sociales de la actualidad.

Alejada de las pantallas de televisión fue que Margarita decidió compartir con sus seguidores uno de los momentos más duros de su vida, relatando y confesando que hace algunos años atrás decidió abortar.

“Yo aborté una vez en mi vida y cuando lo hice ni siquiera sabía que eso era un delito. Sentí, instintivamente, que era un derecho que me pertenecía y que no tenía por qué consultar con nadie, con ninguna autoridad; así esta estuviera representada en un médico, en un juez, un legislador, en un cura, con nadie más que con mi propia conciencia”, dice Margarita Rosa de Francisco en el video.

Margarita Rosa de Francisco frente al aborto

Lo que quiso dejar en claro durante todo el relato, es que ella lo hizo “por una razón y no por falta de razón”. Afirmando que ninguna mujer debería de ser castigada por tomar esa decisión, pues ya es lo suficientemente difícil tomarla como para sumarle la presión de saber que “está mal” ante los ojos de la ley.

Y aseguro que: “Este mensaje no es para promover el aborto como un anticonceptivo, sino para apoyar al movimiento Causa Justa para que se elimine el delito del aborto del Código Penal. No se puede seguir criminalizando a las mujeres por decidir interrumpir su embarazo incluso más que a quienes las obligan a hacerlo, más que a quienes las violan o maltratan”.

Fuente: Instagram @margaritarosadefrancisco

Lo que quiso dejar en claro es que las mujeres en Colombia abortan y no porque esté penalizado lo van a dejar de hacer. La única diferencia es que, si no fuera un delito, no tendrían que esconderlo ni callarlo, pero, sobre todo, no pondrían en riesgo sus vidas acudiendo a abortos inseguros.

No es la primera vez que Margarita Rosa de Francisco marca su postura frente a este tema tan delicado que ha dado tanto que hablar, no solo en Colombia, sino en el mundo. ¿Tú qué piensas?