Este sería el nuevo proyecto en el que Zendaya y Tom Holland trabajarían de nuevos juntos

Thomas Stanley Holland conocido simplemente como Tom Holland, es un actor, actor de voz y bailarín británico. Comenzó su carrera en el teatro en 2008 interpretando al personaje principal en el musical Billy Elliot. Holland lograría mayor reconocimiento tras ser seleccionado para interpretar al personaje de Spider-Man en el Universo cinematográfico de Marvel, donde protagonizó las películas Spider-Man: Homecoming, , Spider-Man: Far From Home, y Spider-Man: No Way Home.

Zendaya Maree Stoermer Coleman conocida simplemente como Zendaya, es una actriz, cantante y bailarina estadounidense. La actriz es la única hija de Claire Marie Stoermer y Kazembe Ajamu, ambos maestros. Su padre es afroamericano, con raíces en Arkansas, mientras que su madre tiene ascendencia alemana y escocesa. Zendaya comenzó su carrera trabajando como modelo de moda, luego apareció en un anuncio de juguetes. En 2009, fue artista invitada en el video musical de Kidz Bop para su versión de la canción "Hot n Cold" de Katy Perry, que fue lanzada en Kidz Bop 15

Tom Holland y Zendaya han sido proclamados la pareja del año 2021, no solo en ámbito laboral sino que también derrochan química en la pantalla. Esto quedó plasmado en la última película que filmaron para la productora de Marvel “Spider Man sin regreso a casa”.

Debido a esta química no ha de sorprendernos que ambos estén deseando volver a trabajar juntos. Fue la propia Zendaya quien dio a conocer una de las propuestas que podrían terminar en una nueva aparición. La estrella de Hollywood, quien produce y protagoniza la popular serie de HBO "Euphoria", está considerando seriamente que su ahora novio haga un divertido cameo en alguno de sus nuevos capítulos.

Imagen: Instagram Zendaya

Es por ello que Zendaya ha dicho: "La verdad es que hemos bromeado sobre la idea de meterle sutilmente en el fondo de alguna escena, para ver si alguien lo reconoce" ha expresado la actriz, quien también aparece en la nueva adaptación cinematográfica del clásico de ciencia ficción “Dune”. No cabe duda que Zendaya y Tom Holland forman una de las parejas más atractivas par Hollywood en este momento y que seguramente protagonizarán muchos más papeles juntos para la pantalla grande.