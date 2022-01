Test visual de ilusión óptica: ¿Qué tan hábil es tu cerebro?

Un test visual es una prueba utilizada para medir la agudeza visual, es decir la capacidad del sistema de visión para percibir, detectar o identificar objetos especiales con unas condiciones de iluminación buenas. Es así que mediremos tus capacidades oculares a través de una ilusión óptica.

El test visual pondrá a prueba tu percepción a través de una ilusión óptica. La percepción es la forma en la que el cerebro interpreta las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión inconsciente o consciente de la realidad física de su entorno.

Increíblemente las ilusiones ópticas no están sometidas a la voluntad y pueden variar entre una persona y otra dependiendo de factores como la agudeza visual, la campimetría, el daltonismo, el astigmatismo, entre otros. Una ilusión óptica que es una ilusión del sentido de la visión y nos lleva a percibir la realidad de varias formas.

La ilusión óptica del test visual del día de hoy es de carácter fisiológico ya que ocurre durante la conexión del hemisferio derecho y el izquierdo del cerebro; gracias a esto tenemos la capacidad de percepción. Es así que no debes confiarte del todo en este test ya que podría estar jugando con tu cerebro e ilusionarlo. La pregunta que debes responder es la siguiente: ¿La imagen es estática o está en movimiento?

Imagen: PsicoActiva

Aunque no lo parezca, la imagen del test visual realmente es estática sin ningún tipo de movimiento. Sin embargo, si la observamos fijamente, parece estar en movimiento, Concretamente da la impresión de que se mueven las zonas que no son nuestro centro de atención si no que están en nuestra visión periférica. En cuanto centramos la mirada en la zona que creemos que tiene movimiento, esta deja de moverse.