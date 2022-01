La isla de las tentaciones: Sandra le confesó a Darío que no es feliz con él

Las actitudes de Sandra dentro y fuera de La isla de las tentaciones provocaron que Darío pidiera una Hoguera de Confrontación para poder ver a su novia y pedirle explicaciones por todas las imágenes que había visto y su acercamiento con Rubo.

El encuentro de la pareja de Alicante dejó momentos increíbles y a Darío más desconsolado de lo que ya estaba. Es que, a pesar de haber visto a su pareja dejarse llevar por el deseo en la isla, al parecer él esperaba otra cosa que no ocurrió.

Sandra llegó a la Hoguera de Confrontación, abrazó a Darío y lo consoló. Ella también se veía conmovida y le pidió que no llorara más.

Cuando comenzaron a verse imágenes de Darío con sus compañeros y los reclamos de él, ella le pidió disculpas por lo que había hecho y le aseguró que él no lo merecía. Sin embargo, el plato fuerte llegó cuando se vio lo que ella había dicho durante su estadía en la playa.

Sandra le había hecho saber a sus compañeras y los solteros que sentía que Darío no la apreciaba, también se refirió a que no pasaban tiempo en la cama y que él prefería la “play” antes que a ella.

Cuando terminó el video, Darío intentó justificarla: “Estabas en una burbuja”. Pero Sandra sacó a flote toda su sinceridad: “Todo lo que he dicho es porque lo pienso. Aunque intentes demostrarlo tú no eres feliz. Me duele mucho decirlo porque yo te quiero muchísimo, pero yo creo que no te hago bien y que tú a mí tampoco”.

Sandra Barneda, conductora del reality show, quiso saber más al respecto y le preguntó a la rubia si era feliz con Darío, la joven aseguró que lo había sido, pero que actualmente no lo era. La respuesta de su novia no hizo más que sorprender a Darío, quien se niega a aceptar la situación de crisis.