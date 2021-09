Maribel Guardia muestra cómo debe llevarse puesto un vestido animal print esta temporada

Maribel Guardia y Ninel Conde intercambiaron, esta semana, mensajes en plena crisis por huida de del misterioso empresario Larry Ramos. “Está pasando por momentos muy difíciles, no se lo deseo a nadie; sus últimos tiempos han sido siempre con muchos problemas. No sé cómo lo logra, cómo tiene ese caparazón y fuerza para seguir adelante con tantos problemas, yo con lo mínimo me derrumbaría” señaló la actriz, cantante y conductora de televisión costarricense de 62 años a la periodista Araceli García previo a la función de la obra “Nuevo Tenorio cómico”.

Maribel cerró su testimonio a los medios deseándole lo mejor a su colega , sin ahondar el lo privado de su charla: “Dios la acompañara, que la bendiga y la proteja”.

Hace unas horas, Maribel Guardia publicó dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a una gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la latina desplegando toda su belleza posando en la terraza de su hogar en compañía de sus mascotas. La conductora de televisión lució un fresco vestido animal print con . La morocha complementó su look con el cabello suelto alisado, zapatillas deportivas y un delicado make up.

"#Come como si te amaras #Duerme como si te amaras #Habla como si te amaras #Actúa como si te amaras Les mando besos Look: @boga_boutique_mr” fue el simple y promocional texto que eligió Guardia de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Maribel Guardia

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a ex esposa de Joan Sebastián se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 2 mil corazones. Además, la artista latina recibió decenas de mensajes de cariño y halago hacia su look elegido, de parte de sus más fieles fanáticos.