Los dichos de la media hermana de Enrique Iglesias sobre su intimidad y relación con Julio Iglesias que disgustaron al cantante

Enrique Iglesias, cantante, compositor, productor discográfico y actor español ha sido expuesto por una de sus hermanas quien habría hablado un poco de más sobre su vida privada. El cantante es también el hijo menor de Julio Iglesias y de Isabel Preysler; sus hermanos son Chábeli Iglesias Preysler, Julio Iglesias Jr. Preysler , Tamara Falcó Preysler y Ana Boyer Preysler. Es así que habría sido Tamara quien reveló los secretos de su familia en un nuevo documental.

Recientemente Tamara Falcó brindó información sobre la vida e inicios de Enrique y de cómo se sintió cuando el cantante se mudó a Miami para vivir con su padre, Julio Iglesias. Si bien Enrique es conocido por mantener un perfil bajo y su vida privada en la intimidad, su hermana no habría respetado esto ya que compartió ciertos datos y secretos familiares.

La hermana de Enrique Iglesias ha protagonizado un documental sobre su vida para la revista "¡Hola!" en el cual también incluyo a su exitoso hermano y su camino hacia la fama. Según Tamara el hijo de Julio Iglesias era un niño que se pasaba muchas horas creando maquetas de aviones en su cuarto y “Escribiendo líneas” de canciones ya que lo castigaban muy a menudo. Sobre ello Falcó declaró: “De pequeña, la verdad, es que mi hermano Enrique me hacía rabiar muchísimo y me llamaba ‘maruca’, y yo me ponía histérica. Me parecía horrible porque me recordaba a ‘cucaracha’ o algo así”.

A pesar de las peleas Tamara también reveló que sufrió la ausencia de Enrique y de Julio Jr. cuando estos decidieron mudarse a Miami para vivir junto a su padre, ya que solo se veían en las vacaciones de verano y en Navidad. “Mis hermanos siempre estaban muy pendientes de mí y en mi cumpleaños me mandaban maletas enteras llenas de regalitos, de tonterías, y yo también pasaba temporadas en Miami”, afirmó Falcó.

Imagen: Infobae

Además de ello, la hermana de Enrique confesó que mantenía una relación excelente con Julio Iglesias, primer marido de su madre y padre de sus dos hermanastros, a quien llamaba “Tío Julio”. Es sabido que Enrique Iglesias siempre ha debido crecer a la sombra de su exitoso padre de quien heredó su talento natural, no obstante el cantante supo hacer su propio camino y lograr la fama por sí mismo.