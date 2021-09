Frente al espejo, Sol Pérez eleva la térmica con un ajustadísimo vestido negro

Pocos días atrás, Sol Pérez se robó toda la atención de los televidentes con una confesión sobre sus relaciones amorosas. La panelista de Nosotros a la mañana opinó sobre el poliamor luego de que su compañera Paula Trapani asegurara frente a las cámaras de eltrece que "la monogamia es antinatural".

"Yo soy re conservadora, aunque no lo parezca. Yo no practiqué nunca la poligamia", explicó la joven ante la mirada atenta de todos en el piso. "El tema es no involucrarse con esa nueva relación", agregó.

"Yo no practiqué nunca la poligamia ni el poliamor. No me imagino con otra persona que no sea Guido. Pero a mí me cuesta", manifestó sobre su novio, con el cual tiene una relación de más de dos años.

Y detalló: "También me cuesta pensar, si sentís atracción pasional por otra persona, cómo hacer para no involucrarse. Me parece que uno tiende a engancharse en algún punto con esa nueva relación. Me parece difícil no pensar en involucrarse a futuro".

Sol Pérez y Guido Mazzoni

Para finalizar, lanzó: "A veces la infidelidad tiene algo tentador. En algún punto te tienta, y tiene eso que si se blanquea todo se deja de tener".

Ahora, una vez más la conductora de Canal 26 llamó la atención, pero esta vez no lo hizo con sus dichos, sino con el video que subió a su cuenta de Instagram. Sol posó frente al espejo con un ajustadísimo vestido negro y conquistó el corazón de más de uno de los internautas.