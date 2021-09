Friends: esta actriz iba a interpretar a Rachel en lugar de Jennifer Aniston

Casi dos décadas después de la salida al aire del primer episodio de Friends, la sitcom sigue siendo una de las favoritas del público. No hay serie que, hasta el momento, haya podido superar su popularidad. Con las ocurrencias de sus personajes, se ganó el corazón de millones de fanáticos en el mundo que hoy continúan estallando en risas con las divertidas escenas. Para alegría de los fieles seguidores de la tira creada por Marta Kauffman y David Crane, todas las temporadas están disponibles para ser vistas una y otra vez en HBO Max.

Si bien hoy sería imposible imaginar a otros actores en la piel de los queridos Rachel, Ross, Monica, Phoebe, Chandler y Joey; antes de los rodajes, la producción pensó en otra actriz para uno de los personajes principales. Jennifer Aniston no iba a participar y en su lugar iba a estar Jane Sibbett, quien rechazó el papel y terminó siendo Carol Willick, la primera mujer de David Schwimmer en la ficción.

"En realidad me eligieron para otro personaje. Querían que fuese uno de los seis. Iba a ser Rachel pero no suelo contar esto porque Jen... Nadie lo hubiera hecho como ella", confesó Sibbett en una entrevista con News.Com.Au.

Jane Sibbett y David Schwimmer en Friends

Y contó: "Les pregunté a mis agentes si le habían dicho a los productores que estaba embarazada y me dijeron 'Oh no, pensábamos decírselo después'. Les dije: 'No, quiero que se lo digan ahora'. Obviamente los productores respondieron que no funcionaría. No me arrepiento. Nadie se podría ni acercar a lo que Jennifer Aniston hizo con Rachel. Ella estuvo perfecta".