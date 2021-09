Silvina Escudero derrite Instagram con explosivas fotos a orillas del mar

La morocha argentina sorprende en la red social de la camarita mostrándose con su torso descubierto y lleno de arena del mar de Cariló. Una vez más Silvina Escudero ha hecho su posteo desde el mar donde suele pasar los fines de semana y descansar.

Esta vez Silvina Escudero ha posteado una instantánea en Instagram donde deja ver su figura como pocas veces se ha visto. En el pie de foto ha escrito: “Me niego a vivir en el mundo ordinario, como una mujer ordinaria, a establecer relaciones ordinarias. Necesito éxtasis, el cosmos, las estrellas, LA MAGIA”. Y continuó su relato: “Siento que me define tanto esta frase. Sobre todo necesito seguir creyendo en la magia, lo mágico. Así soy y así amo ser. Me conecta con mi felicidad”.

Hace unos días Silvina Escudero contó la noche que conoció a Luis Miguel, por ello comentó: “Yo tenía todos los posters de Luis Miguel cuando era chica. Un día estoy grabando y una amiga me llama y me dice si quería ir a comer con Luis Miguel. Mis intenciones eran que me cante y tener una foto con él. Yo estaba tonta, pero como fan. Recuerdo que hasta me empezó a cantar y le corregí la letra”.

Su relato fue interrumpido por la conductora Andrea Politti, quién lanzó una pregunta filosa: “¿Qué paso con Luis Miguel?”. A lo que Silvina Escudero expresó: “Uno no tiene que conocer a su ídolo porque lo pone en un lugar y la realidad es que todos somos humanos. Él tenía otra intención. De hecho, yo estaba de novia con Nico Riera en ese momento. Me tiró onda, pero yo me fui con mi novio”.

Imagen: Instagram Silvina Escudero

La sensación de Instagram, Silvina Escudero, continuó narrando: “Yo quería ir a ver a mi ídolo, no quería salir con un tipo. Bailamos al lado de la mesa, me quise sacar una foto y me dijo que no. De hecho, el guardaespaldas me quiso revisar el teléfono. Cuando terminé, le dije a Nico que me venga a buscar.