Rápido y fácil: cómo limpiar el armario en minutos y de forma efectiva

Algunas partes del hogar no suelen recibir la limpieza más adecuada o al menos no la cantidad de veces que realmente necesitarían. Es el caso del armario de la ropa, que aunque veces puede recibir cierto orden, no es lo que sucede con frecuencia. Puedes dejar esa suciedad atrás y limpiar y dejar tu armario impecable con unos sencillos consejos.

En ocasiones dejamos de lado la limpieza de ciertas partes del hogar y no reparamos en que allí se puede alojar suciedad como tierra, pelusa o incluso moho. Esto sucede comúnmente en el armario ropero, el cual pocas veces recibe orden y que además no suele ser higienizado correctamente. Si sientes que eso sucede, puedes hacer uso de algunos consejos con los cuales podrás limpiar este sector del hogar y dejarlo reluciente.

Puedes limpiar el armario con unos simples consejos

Fuente: Pexels

Sacar, ordenar y limpiar

El primer paso que debes llevar adelante para limpiar tu armario si hace mucho que no lo haces es sacar de él todos los objetos posibles con el objetivo de asear en profundidad. Una vez hecho esto, debes quitar el polvo de la superficie ayudándote con un paño húmedo o, de ser necesario, utilizando una aspiradora. Otro consejo es que no olvides limpiar las puertas, puesto que allí se puede alojar mucha suciedad.

En el caso de que veas moho, entonces la higiene deberá ser más profunda y para ello deberás disponer de una rejilla y un poco de cloro con el cual quitar los hongos. Luego, deja secar bien y no olvides ventilar periódicamente el armario para que no contenga humedad.

Una vez limpio, puedes perfumar el armario

Fuente: Pexels

Una vez que esté en condiciones, puedes comenzar a guardar la ropa dentro de tu armario. Para ello, debes contar con que esté todo seco e incluso hacer uso de algunos consejos de guardado que te ayudarán a aprovechar al máximo el lugar en el armario.

Finalmente, puedes colocar unas bolsitas con hierbas secas como lavanda o romero para que conserve un buen aroma y el armario huela siempre a limpio.