Arriba de la mesa: Tini Stoessel sube la temperatura en la red

Tini Stoessel participó del “Coca Cola Music Experience 2021”, este sábado pasado y su look en la alfombra roja marcó tendencia una vez más. Desde la ciudad de Madrid la artista latina lució un conjunto muy colorido de pantalón ancho con aberturas cut out y una campera crop top estilo puffer del mismo estampado, en colores como rojo, verde, amarillo, negro y lila.

El video compartido por Tini en las redes sociales, desde el CCME, se llenó de reproducciones superando los 3 millones en tan solo unos días.

Hace unas horas, Tini Stoessel publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus millones de followers de alrededor del planeta. En las mismas se puede ver a la joven latina desplegando toda su belleza ante la cámara arriba de una mesa de madera. La ex estrella de Disney lució un minivestido de color turquesa que combinó con medias finas estampadas y suecos del mismo tono. Además, la también bailarina complementó su look con su cabello recogido, grandes aretes, guantes turquesas y un delicado make up.

“Madrid” y un emoji de corazón blanco fue el simple y corto texto que eligió Stoessel de epígrafe para acompañar su reciente instantánea en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Tini Stoessel

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a ex novia de Sebastián Yatra se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 310 mil corazones. Además, la publicación de la intérprete de “Un beso en Madrid” recibió miles de mensajes de cariño y halago de parte de sus más fieles followers, hacia su delicada figura y look.