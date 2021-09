Frente al espejo Christina Aguilera encandila con su belleza y hace arder Instagram

Christina Aguilera, la bella cantante norteamericana se muestra frente al espejo de su cuarto, dueña de una figura inigualable, la rubia solista muestra su escultural silueta y sorprende a sus seguidores. Dejando a todos con la boca abierta después de publicar una imagen en donde se le pude ver vanagloriarse de sus atributos que solo estuvieron cubiertos con su cabello rubio largo.

En un reciente posteo de Instagram Christina Aguilera, sorprendió a sus más de siete millones de seguidores con un atuendo muy provocador con el que logró recibir cientos de comentarios en donde se resaltaron su belleza y su espectacular figura. En la foto se ha dejado ver con toda su sensualidad y encanto, vestida con traje de Eva.

Christina María Aguilera nació en 1980, en Nueva York, Estados Unidos. Su padre, Fausto Xavier Aguilera, nacido en Ecuador, era sargento del Ejército de los Estados Unidos. Su madre, Shelly Loraine Fidler, es una estadounidense de ascendencia irlandesa-alemana que trabajaba como maestra de español.

Con una infancia complicada, de acuerdo a varias declaraciones y a las letras de sus canciones, Aguilera recibía maltrato psicológico y constantes abusos físicos por parte de su padre. En una entrevista al canal de televisión E!, la cantante confesó que durante su infancia vivió muchas cosas desagradables, como los golpes que le propinaba su padre.

Hace un tiempo Christina Aguilera salió al cruce en su cuenta de twitter, con sus casi 17 millones de seguidores, para defender los derechos de su antigua rival Britney Spears cuando esta pedía dejar atrás la tutela que el padre de la cantante, James Spears mantenía desde hace 10 años sobre su hija Britney.

En aquel momento Christina Aguilera dijo: “Estos últimos días he estado pensando acerca de Britney y de todo por lo que está pasando. Es inaceptable que cualquier mujer o ser humano que desee tener el control de su propio destino no pueda vivir su vida como desea”.

En otra parte de su encendida defensa hacia Britney, Christina expresa: “Ser silenciada, ignorada, acosada o que te nieguen el apoyo quienes están más cerca de ti es la cosa más agotadora, devastadora y humillante imaginable. El daño mental y el emocional que puede causar a un ser humano no debe tomarse a la ligera”.

Imagen: Instagram Christina Aguilera