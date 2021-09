Adamari López exprime al máximo su fin de semana de chica soltera y lo comparte en Instagram

Tomándose un descanso de fin de semana Adamari López se reunió con amigas para disfrutar de la vida y su soltería. Divertida y de buen ánimo la conductora alegra sus días en la playa, con buena comida y spa, un super plan de fin de semana.

Adamari López, acompañada de su pequeña hija Alaïa, publicó imágenes en su cuenta de Instagram, de los mejores momentos de relax. Entre las muchas cosas que hizo fue disfrutar del soleado día en la playa y por supuesto, comer un exquisito manjar, en este caso de mariscos que mostró feliz en una instantánea.

Aprovechando el fin de semana para desconectarse de su trabajo y de las preocupaciones, algo que Adamri López está haciendo al pie de la letra, la presentadora de televisión se reunió con amigas. Soltera y en pleno proceso de cambio, se nota que su prioridad principal es ella y su pequeña Alaïa.

Además, López también lució preciosa para la ocasión con sus recién estrenadas iluminacuiones rubias en sus cabellos y sus espectaculares looks. El grupo de amigas se reunía en el hotel The Rithz-Carlton, de South Beach, Miami, donde no les faltaba nada para disfrutar.

Imagen: Instagram Adamari López fans

Mientras Adamari López y Alaïa se lo pasan en grande en la playa y lo reflejaban en Instagram, su ex pareja y padre de la niña, está cumpliendo con muchísimos compromisos laborales en sus multitudinarias clases de Zumba, que en esta ocasión lo han llevado hasta Arizona. Igual trabajando, el bailarín destacaba lo que le apasiona su profesión y lo feliz que es ejerciéndola.

Imagen: Instagram Adamari López fans