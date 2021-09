“Temía por mi y por mi familia": el crudo relato de Angelina Jolie sobre su divorcio con Brad Pitt

En una entrevista explosiva con The Guardian, Angelina Jolie habló de su interminable divorcio con su ex esposo Brad Pitt y aseguró que ella se mantiene en sus dichos acerca de las acusaciones contra Pitt y la de sus hijos por abuso y maltrato.

Angelina Jolie afirma que tenía miedo por su familia y por ella misma mientras estuvo casada con Brad Pitt, ante esto ha expresado: “Temía por mi y por mi familia, no soy el tipo de persona que toma decisiones como las que tuve que tomar a la ligera. Me costó mucho estar en una posición en la que sentía que tenía que separarme del padre de mis hijos”.

Jolie y Pitt comparten seis hijos: Maddox, 20, Pax, 17, Zahara, 16, Shiloh, 15 y los gemelos Vivienne y Knox de 13 años. Maddox no está incluido en la batalla por la custodia en curso porque ya no es menor de edad.

Brad Pitt recibió el beneficio de la custodia compartida de los cinco hijos menores de la ex pareja en mayo, por el juez John W.Ouderkirk. Los abogados de Angelina Jolie apelaron la medida y el tribunal de apelaciones de California descalificó al juez Ouderkirk porque descubrió que no estaban claras las relaciones comerciales entre el letrado y los abogados del actor.

Imagen: La Voz del Interior

Cuando se le preguntó acerca de los últimos cinco años transitando su divorcio con Brad Pitt, Angelina Jolie dijo: “El divorcio ha sido traumático. Quiero decir, de alguna manera no han sido sólo cinco años, sino ha sido la última década. Hay muchas cosas que no puedo decir ... creo que al final del día, incluso si tú y algunas personas que amas son las únicas personas que conocen la verdad de tu vida es por ellos que luchas o te sacrificas, o lo que has sufrido y llegas a estar en paz con eso, independientemente de todo lo que suceda a tu alrededor ".