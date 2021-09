Las 3 mujeres a las que Ben Affleck conquistó antes de volver con Jennifer Lopez

Lo que parecía imposible e inimaginable sucedió: Ben Affleck volvió a ganarse el corazón de Jennifer Lopez y ahora disfrutan al máximo de su romance. Sin embargo, durante todos los años que estuvieron separados, cada uno hizo su vida amorosa y muchos fueron los corazones robados por las celebridades.

Así como Jennifer Lopez ha tenido varios romances con personalidades importantes de la música y el deporte, siendo el último el ex pelotero y estrella de los Yankees de Nueva York Alex Rodríguez, Ben Affleck también ha conquistado el corazón de varias famosas, con las que mantuvo romances que fueron muy asediados por la prensa.Uno de los romances del actor sucedió en 1998, después de que Gwyneth Paltrow rompiera con Brad Pitt. Las estrellas de Hollywood se conocieron durante una cena, antes de comenzar a filmar dos películas que realizaron juntos. Ben Affleck conquistó el corazón de la actriz, pero el romance no prosperó porque según Paltrow, él no estaba listo para una relación seria.

Posteriormente fue el turno de Jennifer Lopez. La pareja conocida como Bennifer tiene una primera historia de su relación que comenzó en 2002, justo en el año en que se comprometieron para llegar al altar. Todo parecía andar de maravillas y unos días antes de la boda, esta se canceló y protagonistas argumentaron que había una excesiva atención mediática. Poco tiempo después anunciaron su rompimiento.

Ben Affleck también se enamoró de Jennifer Garner, ambos se conocieron durante el rodaje de la película "Pearl Harbor" en 2001. Algunos años después, en 2005, ambos sorprendieron a todos al casarse y luego tuvieron tres hijos juntos: Violet, Seraphina y Samuel. Sin embargo, su matrimonio no funcionó y en 2015, después de 10 años juntos, anunciaron su divorcio.

Imagen: Vogue

Otra de las conquistas de Ben Affleck fue Ana de Armas con quien se le vio paseando en Cuba en marzo del 2020. Amigos cercanos del actor señalaron que estaba enamorado de ella, sin embargo su relación fue muy fugaz y terminaron al poco tiempo.