Preciosa: Christina Aguilera acaparó todas las miradas con su figura

Christina Aguilera festejó la semana pasada los 22 años de la salida de su primer disco compartiendo un video en las redes sociales. Este mencionado álbum le permitió dar un gran salto a nivel internacional en su carrera. El mismo contiene éxitos como: “Genie in a Bottle”, “What a Girl Wants”, “I Turn to You” y “Come On Over Baby (All I Want Is You)”.

“¡Celebrando 22 años de mi álbum debut homónimo!” fue el mensaje que eligió Christina para acompañar su nostálgico videoclip del año 1999. Su posteo velozmente se llenó de likes y comentarios.

Hace unas horas, Christina Aguilera compartió tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de followers de alrededor del mundo. En la misma se puede ver a la intérprete de “Can’t Hold Us Down” desplegando toda su belleza de frente a un espejo con una gran vela prendida delante suyo. La oriunda de Staten Island, Nueva York, Estados Unidos vistió solamente un pantalón de jean y cubrió la parte superior de su cuerpo con su largo cabello suelto.

“Una semana hasta @ladylandfestival ¿Quién va a estar ahí?” fue el simple y promocional texto que eligió de epígrafe Aguilera para acompañar sus recientes instantáneas y osadas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Christina Aguilera

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la ex integrante de Mickey Mouse Club se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 184 mil corazones. Además, este posteo recibió miles de comentarios de parte de sus seguidores, la mayoría fueron mensajes de cariño y halago hacia su magnífica figura física.