Enrique Iglesias pone fin a su carrera en una gira despedida junto Ricky Martin

Enrique Iglesias, cantante, compositor, productor discográfico y actor español, ha roto el corazón de sus millones de fan al anunciar el fin de su carrera. Enrique es el hijo menor del cantante Julio Iglesias y de Isabel Preysler por lo que el talento musical es algo que lleva en la sangre. A lo largo de su carrera el cantante ha vendido más de 70 millones de producciones musicales, entre discos y sencillos físicos y digitales en inglés y español, por lo que es considerado como uno de los artistas latinos con mayores ventas.

Increíblemente Iglesias ha decidido poner fin a su exitosa carrera de más de 25 años. El anuncio oficial fue dado el pasado viernes a través de una transmisión en vivo en su canal de YouTube donde afirmó que en unas semanas lanzará "Final", el último de sus discos. El adiós del español será con una gira musical junto a Ricky Martin y Sebastián Yatra, por lo que ellos también se encontraban presentes en el anuncio.

Durante su conversación en YouTube los cantantes compartieron sus planes a futuro. Sobre ello, Enrique Iglesias contestó a Yatra y Ricky Martin que su disco "Final" se lanzará el 17 de septiembre. Además de ello, el cantante español reveló los significados que tenían para el este último disco ya que este podría ser el último disco que lance en su carrera. Impactado por ello, Ricky añadió: "Esto es un momento histórico".

Sobre su despido de la música, Iglesias afirmó que es una decisión que lleva mucho tiempo en su cabeza. "No es algo en lo que he estado pensando en los últimos meses, sino en los últimos años…Habrá un volumen 1 y un volumen 2, pero todo será Final…Estoy en un momento, en un capítulo en mi vida en donde creo que es el momento idóneo para hacerlo, he estado pensando en esto desde 2015", aseguró Enrique.

Imagen: LOS40

Si bien esta quizás sea su última producción discográfica, el artista afirmó que no se alejará por completo de la música. Este nuevo disco representa una gran alegría y tristeza para los fans ya que si bien se trata del fin, Iglesias no lanza un disco desde hace siete años. Es así que el “Final” de Enrique Iglesias se hará a través de una gira junto a Ricky Martin y Sebastián Yatra quienes dijeron estar nerviosos con el comienzo de la gira. Sobre ello el cantante español declaró: "Esta gira va a ser importante para mí, por supuesto, para mí compartirla con vosotros".