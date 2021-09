El asombroso test que demuestra si eres una persona con mente abierta

Los test de personalidad continúan siendo los favoritos de los internautas en las redes sociales. En segundos brindan asombrosos resultados que sorprenden a millones de personas y por ello, nadie quiere quedarse afuera cuando aparece uno nuevo. Aquí te proponemos un reto que, de manera muy rápida y sencilla, te permitirá conocer más acerca de tu forma de ser.

¿Deseas saber lo que expone sobre ti? Lo primero que tu ojo capte en el dibujo te dará todas las respuestas. ¡Hazle caso a tu intuición! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Corazón: te destacas por tener una mente sumamente abierta. Amas conocer gente nueva y enriquecerte con otras culturas. Optas por nunca crear expectativas para no desilusionarte y eliges dejarte sorprender con lo que te ocurre. Sales corriendo de los lugares en los que sientes que no tienes posibilidad de crecimiento. Perdonas con facilidad pero nunca olvidas cuando alguien te hace daño. No soportas a la gente negativa e hipócrita.

Elefante: sobresales por ser una persona sabia y tranquila. Tienes objetivos muy concretos en tu vida y hasta que no los consigas, no pararás. Prefieres ir a paso lento pero sabes que así llegarás seguro a la meta. Te caracterizas por ser alguien inteligente, sensible y muy empático. No te gusta discutir y prefieres llamarte al silencio cuando algo te desagrada. Tu familia ocupa un lugar muy importante en tu vida y eres capaz de sacrificar todo por ver felices a los que más amas.