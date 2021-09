Charlotte Caniggia presumió su hermosura y desató pasiones

Charlotte Caniggia salió esta semana en defensa de su mediático hermano Alex Caniggia. Tras su polémica salida del programa “Polémica en el Bar”, el “Emperador” compartió un tuit con la razón de su temprana desvinculación y dejó un furioso descargo contra una integrante del ciclo.

“Yo me fui de polémica porque no me hace falta la guita...vos no tenes un mango y te echaron de 'bendita... flor de trava no te llaman de ningún lado y eso te irrita.... cambiaste de nombre 3 veces, pero el "cacho" no se te quita!!!!!” escribió Caniggia. Inmediatamente muchos usuarios de Twitter le recriminaron el tuit. Ante los críticos comentarios hacia su hermano Charlotte escribió lo siguiente: “Puede ser pero la señora panelista criticó la crianza de @mariananannis, lo llamó a Alex ridículo, vago, y se ha metido en temas personales que no le competen”.

En las últimas, Charlotte Caniggia publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus millones de followers. En la misma se puede ver a la morocha desplegando toda su belleza de espalda ante la cámara, posando sentada en un sillón. La mediática lució un vestido escotado de color amarillo, botas bucaneras grises aterciopeladas, su cabello suelto y un delicado make up.

YO ME FUI DE POLÉMICA PORQUE NO ME HACE FALTA LA GUITA...VOS NO TENES UN MANGO Y TE ECHARON DE 'BENDITA... FLOR DE TRAVA NO TE LLAMAN DE NINGUN LADO Y ESO TE IRRITA.... CAMBIASTE DE NOMBRE 3 VECES PERO EL "CACHO" NO SE TE QUITA!!!!! — ? EL EMPERADOR ? (@alexcaniggia) September 1, 2021

“La belleza en sí está en el alma” fue la primera parte del simple y corto texto que eligió de epígrafe Caniggia para acompañar su reciente instantánea en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Charlotte Caniggia

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la hermana de Alexander Dimitri Paul Caniggia se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 32 mil corazones. Además, la ex participante de “Cantando 2020” recibió cientos de comentarios de halago y cariño de parte de sus seguidores.