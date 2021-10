Fuerte indirecta: novia de Cristiano Ronaldo lo presiona para contraer matrimonio

Cristiano Ronaldo, futbolista portugués, parece haber sido acorralado por su novia Georgina Rodríguez y se encuentra “Entre la espada y la pared”. El futbolista que juega como delantero en el “Manchester United Football Club de la Premier League de Inglaterra” y en la selección de Portugal, es uno de los deportistas más reconocidos del mundo debido a su gran talento y dedicación.

Por su parte Georgina Rodríguez es una modelo y empresaria española, nacida en Argentina, quien ha protagonizado multitud de pasarelas, reportajes, revistas de moda y programas de televisión. La modelo que comenzó su relación con Cristiano a mediados de 2016, con quien tuvo a su primera hija, parece estar cansada de espera el anillo por lo que decidió lanzar una indirecta de matrimonio hacia el futbolista.

Recientemente Rodríguez compartió en sus redes sociales un adelanto de su esperada serie documental “Soy Georgina” la cual se transmitirá próximamente en Netflix. En la publicidad de la serie se puede apreciar una sucesión de imágenes de diversas escenas de su vida cotidiana, como madre y modelo aunque la filosa empresaria también da fuertes declaración al final del video hacia su pareja Cristiano Ronaldo.

Es así que en el video se pude ver una situación en la cual Georgina se encuentra en medio de un viaje dentro de su jet privado donde habla sobre su relación con Ronaldo. Allí la modelo expresa su deseo de contraer matrimonio con el futbolista con quien lleva más de 5 años de relación. Sobre ello Rodríguez afirma: "No depende de mí... Ojalá".

Imagen: AS USA

Esto deja en claro que la modelo se encuentra muy convencida de querer casarse con Cristiano Ronaldo aunque sería el futbolista quien aún no hadado el sí. No obstante Georgina no deja que el asunto del matrimonio la moleste debido a que se mostró muy emocionada por su serie biográfica ya que el público la podrá conocer mejor. "¡Por fin puedo compartir con ustedes este adelanto exclusivo de 'Soy Georgina', próximamente en Netflix!”, escribió Rodríguez en Instagram junto al video publicitario de la serie.