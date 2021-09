5 claves que te indicarán que tu casa sufre problemas de humedad

Los problemas de humedad son muy serios en las edificaciones y los especialistas indican que hay dos elementos claves para impedir que esto no se convierta en un dolor de cabeza: la prevención y el diagnóstico temprano. Para que puedas percibir rápidamente el inconveniente y poner manos a la obra, aquí te dejamos 5 señales tempranas.

Cuando se tiene la oportunidad de planificar de cero nuestro hogar es realmente importante que no subestimes a la humedad ya que la prevención es lo más importante. Aunque en ese momento te plantees seriamente el gasto de los materiales de aislamiento, lo cierto es que se tratará de una inversión que a largo plazo valdrá la pena.

Foto: Pinterest

Es que, la humedad puede terminar estropeando todo a su paso cuando aparece y, finalmente, el costo de los arreglos será mucho más elevado.

Sin embargo, no todas las familias tienen esta posibilidad y es allí donde un cambio de hábitos o pequeñas modificaciones marcarán la diferencia para que la humedad no se apodere de la casa. Por ejemplo, en caso de que el baño no tengo una buena ventilación, la instalación de un deshumificador o extractor de aire podría impedir la aparición de moho o el agravamiento de este problema.

5 señales tempranas para detectar la humedad

La segunda clave es el diagnóstico temprano. Muchas veces la humedad se encuentra en el interior de los muros y puede ocasionar problemas en la estructura o instalaciones eléctricas antes de que nos demos cuenta de su existencia.

Insectos: una gran cantidad de insectos adoran los espacios húmedos y oscuros. Es allí donde encuentran las mejores condiciones para vivir y desarrollarse. Si observas un incremento de moscas, mosquitos o cucarachas en determinadas zonas de tu casa, es probable que haya un exceso de humedad.

Foto: Instagram

Hongos: estos microorganismos también crecen en lugares poco ventilados y escasos de luminosidad. Esto hace que no nos demos cuenta de su presencia hasta que es demasiado tarde.

Vidrios o azulejos con condensación: no se trata solo del frío, si los cristales de tu casa muestran repetidamente condensación es porque el problema está presente.

Mal olor: ¿Abres una valija, un armario o un cajón y descubres que hay mal olor? No lo dudes más, eso es humedad.