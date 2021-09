Preciosa: Mica Viciconte presumió su belleza con una increíble sesión de fotos

Mica Viciconte sigue muy activa en las redes sociales demostrando por qué es una de las mujeres más hermosas del país. Por otra parte, la panelista de 32 años le habría aplicado una dura restricción a la ex pareja de su novio, Nicole Neumann.

“Mica le tiene dicho a los de seguridad que Nicole no puede entrar a buscar a las hijas cuando las tiene que retirar" y “Nicole tiene prohibida la entrada al country. A mí me contaron que fue por orden de Mica. Yo la quiero a Mica, pero no me parece que esté bueno esto” señaló el panelista de Implacables en la televisión.

En las últimas horas, Mica Viciconte compartió dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a una gran parte de sus millones de fanáticos. En la misma se puede observar a la también influencer desplegando toda su belleza para una producción de fotos en la habitación de su departamento. La mediática lució un ajustado body de color negro con detalles de lentejuelas. Además, la blonda complementó su look con el cabello suelto y con un delicado make up.

Once emojis, de distintas fases de la luna fue el simple epígrafe que eligió de Viciconte para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Mica Viciconte

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la pareja de Fabián Cubero se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 10 mil. Además, la blonda recibió cientos de comentarios, de halago y cariño, por parte de sus más fieles seguidores en la mencionada plataforma.