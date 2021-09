La artera artimaña de Donald Trump para realizarle una propuesta indecente a Salma Hayek

Salma Hayek, actriz, empresaria y productora mexicana, ha roto muchos corazones, no obstante es poco sabido que uno de ellos fue el de Donald Trump. Hayek es una de las cinco actrices latinoamericanas nominadas como “Mejor actriz” al premio Óscar por lo que se le considera una de las figuras mexicanas que han alcanzado mayor notoriedad en Hollywood.

Por su parte Donald Trump es un empresario, director ejecutivo, inversor en bienes raíces, personalidad televisiva y ex presidente estadounidense. Trump fue presidente de los Estados Unidos de América desde el 20 de enero de 2017 hasta el 20 de enero de 2021, aunque esto parece no haber impresionado a Salma.

Salma Hayek es considerada una de las mujeres más hermosas de Hollywood, por lo que no es de sorprender que el empresario y ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, haya intentado conquistar a la actriz. Según Hayek, Trump intentó invitarla a salir mucho antes de ser presidente de EE.UU.

La actriz relató que Donald la invitó a salir cuando ella se encontraba en un evento con su entonces novio. Según Salma, al inicio Trump se mostró muy atento y caballeroso por lo que en ese momento pensó que tendrían una buena amistad. Sobre esto Hayek afirmó: “Se disculpó muy amable con mi novio y fue simplemente encantador. Después de eso, nos invitó a cenar, pero todo el tiempo estuvo platicando con mi novio, se hizo amigo de él. Nos dijo que si alguna vez íbamos a Nueva York, fuéramos a Atlantic City, nos quedáramos en su hotel y nos pidió nuestros teléfonos“.

Imagen: El Sol de México

No obstante los intereses de Donald Trump parecían ir más allá de lo que aparentaba según la actriz quien se sorprendió al descubrir sus verdaderas intenciones. Esto se debe a que poco tiempo después Salma Hayek recibió una extraña llamada del ex presidente quien estaba intentando invitarla a salir. Sobre ello la actriz declaró: “Y yo le dije: ‘¿y mi novio?, tú sabes que tengo novio’. Él me contestó: ‘Él no es lo suficientemente bueno para ti, no es importante, tú tienes que salir conmigo’“. Debido a ello la mexicana decidió cortar todo tipo de relación con el empresario. Desde entonces Salma solo se ha pronunciado sobre Trump al desestimar el discurso de intolerancia hacia los latinos durante la campaña de postulación y durante el periodo presidencial del empresario.