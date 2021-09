3 series que debes ver en Netflix si te gustó El juego del Calamar

El juego del Calamar (Squid Game) es una de las joyas de Netflix. La serie se encuentra camino a convertirse en la más exitosa del gigante de Streaming. La misma narra la historia de un grupo de personas en riesgo de exclusión que arriesgan sus vidas en una misteriosa competición de supervivencia, basada en juegos infantiles, con un premio de 45 600 millones de wones, algo así de 38. 4 millones de dólares americanos o 28. 2 millones de euros.

El historia creada y dirigida por Hwang Dong-hyuk, sigue escalando posiciones en el ranking de las series más vistas en la historia de Netflix. Mientras tantos sus fans esperan ansiosos la confirmación oficial de la segunda temporada.

Alice in Borderland: esta serie está llena de suspenso, gore y un mundo con toques post-apocalípticos. En lugar de jugar por una recompensa económica, los participantes de este brutal juego lo hacen por su propia supervivencia. La misma es una adaptación a la pequeña pantalla de la novela gráfica original japonesa de Haro Aso publicada por Shogakukan Inc. y llamada también Alice in Borderland. Esta producción se encuentra disponible desde el 10 de diciembre de 2020.

Black Mirror: si aún no has visto esta magistral serie de Netflix, te recomendamos que lo hagas. La producción británica desarrollada por Charlie Brooker ('Dead set: Muerte en directo'), cuenta con una serie de episodios independientes entre sí y, con un reparto y tramas totalmente diferentes, cuyo único punto común es el poder de las nuevas tecnologías para mover el mundo. El juego del calamar pareciera ser un universo similar al de esta mencionada tira.

The Society: esta serie que cuenta la vida de un grupo de adolescentes que se encuentran con una de las desapariciones masivas más grandes de todos los tiempos es una gran recomendación para los fans de la serie coreana. Los jóvenes estudiantes de secundaria viajan a Connecticut, en un autobús repletó y se encuentra con una tormenta que los obliga a regresar a su lugar de salida. Desafortunadamente, cuando llegan a casa, todos los adultos han desaparecido de su ciudad natal. Ellos tendrán que trabajar juntos para resolver este gran misterio y restaurar el mundo a la normalidad.