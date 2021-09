Rocío Guirao Díaz eleva la temperatura de Instagram con un video que te hará sudar

Desde un gimnasio en Miami, lugar donde está viviendo, Rocío Guirao Díaz, muestra su rutina de ejercicios compartiéndola en Instagram. En el video podemos ver a la bella blonda levantando pesas y ejercitando con banda elástica, saltando con pesas rusas y haciendo levantamiento de glúteos.

Rocío Guirao Díaz ha subido un video a su cuenta de Instagram, ya sabemos que la modelo ejercita a diario para mantenerse con su cuerpo como si estuviera cincelado por un escultor. En el pie de foto ha escrito: "De qué equipo sos? Del que le gustan las pocas repeticiones con mucho peso, o más livianito y muchísimas repeticiones?".

Por estos días Rocío Guirao Díaz ha sido noticia al ser acusada por Mar Tarrés de ser gordofóbica. La modelo afirmó que vivió una desagradable experiencia con su colega en el programa que conduce Pampita Ardohain.

Mar Tarrés lanzó una fuerte acusación contra Rocío Guirao Díaz durante una entrevista con Juan Etchegoyen en el ciclo de entrevistas por Instagram Mitre Live. Es que, según relató la modelo plus size, un gesto “gordofóbico” la hizo pasar un muy mal momento.

Por ello Tarrés expresó: “Que Rocío Guirao Díaz se acuerde lo que hizo en el programa Pampita Online. Se rió de mí porque Puli Demaría me dijo obesa. Si vamos a hablar en serio y mandarla al muere, también la mando al muere”.

Luego siguió comentando: “Estaban todas las chicas panelistas y Puli Demaría. Ellas no sabían quién era yo, yo venía del interior y nadie me conocía de Buenos Aires. Y Puli se da cuenta de que yo era la invitada del día y me dice ‘vos sos Marta, la que es modelo de talla grande. ¿Vos sos obesa no?’”.

Imagen: Instagran Rocío Guirao Díaz

Después, la actriz contó que cuando bajó al piso, la productora la dejó detrás de cámara y ella logró escuchar a Rocío Guirao Díaz contarle a otra persona lo que había ocurrido en el camarín. “Rocío dijo: ‘No sabés que gracioso, Puli le preguntó si era obesa´ y se empezaron a reír”, subrayó Tarrés, que luego le contó lo ocurrido a Pampita a través de un mensaje de texto, pero no obtuvo respuesta alguna por parte de la conductora.

Imagen: Instagram Rocío Guirao Díaz

Aquí te dejamos el video Que Rocío Guirao Díaz subió a su cuenta de Instagram donde muestra su rutina de ejercicios.