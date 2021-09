Silvina Escudero eleva la temperatura en Instagram con un acalorado baile en video

Con un espectacular bikini blanco Silvina Escudero ha subido un video a la red social de la camarita en el que la vemos bailando muy cadenciosamente. Al ritmo de una bachata con y su piel bronceada la morocha argentina ha dejado este reel para sus 1.6 millones de seguidores.

Hace unas horas Silvina Escudero ha subido un video a su cuenta de Instagram, en él podemos ver su torneado cuerpo expuesto al sol. Ha acompañando su look con una camisola blanca, unos lentes de sol y su negro cabello suelto, la bailarina se ve más sensual que nunca.

En esta semana Silvina Escudero ha sido noticia a raíz de los picantes comentarios emitidos por la panelista Yanina Latorre en el programa conducido por Ángel de Brito, “Los ángeles de la mañana”. En dicho programa Yanina comentó que entre Silvina y su hermana, que por estas horas está viviendo en Uruguay, habría una relación Tóxica.

En medio de las fuertes versiones de pelea con su hermana Vanina, Silvina Escudero dio una extensa nota para Los Ángeles de la Mañana donde contó cómo está su relación con su hermana. Silvina ha mencionado en varias oportunidades que extraña muchísimo a sus sobrinos y que sintió un gran vacío cuando los pequeños fueron a vivir a Uruguay junto con sus padres.

Imagen: Instagram Silvina Escudero

“¿Se reconciliaron con Vanina?”, indagó Ángel de Brito. A lo que la Silvina Escudero respondió: “Hay, andá. Yo quiero que me vengan a visitar Benicio y Joaquina" -los pequeños que Vanina Escudero tuvo con Álvaro Navia-. Fue entonces que la panelista lanzó, sin filtro: “Hay algo tóxico. Los hijos son de Vanina, no son tuyos”, disparó. Y la entrevistada no se quedó callada: “Bueno, te felicito si tenés relaciones no tóxicas, qué se yo. Yo soy así. Cada uno tiene la relación familiar que tiene... tóxica o no tóxica” respondió la modelo furor en Instagram.

Imagen: Instagram Silvina Escudero

Acá te dejamos el video que Silvina Escudero publicó en su cuenta de Instagram.