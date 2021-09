Fueron eliminados de La Voz pero Pablo Alborán les regaló un maravilloso recuerdo

Los hermanos Navarro no olvidarán nunca su paso por La Voz de España. Es que, a pesar de que fueron eliminados durante la segunda noche de audiciones a ciegas se fueron con un maravilloso recuerdo que perdurará por mucho tiempo.

Javier y Juan Carlos Navarro se subieron al escenario de La Voz de España para interpretar Entre sobras y sobras me faltas, de Antonio Orozco. La comunión de sus voces hizo desconcertar a los couches y Malú pedía que el público le revelara si se trataba de dos o tres personas las que estaban cantando.

Foto: Intagram

A pesar de excelente presentación no lograron que ninguno de los cuatro couches diera vuelta su sillón. Lejos de lamentarse, los hermanos se abrazaron y mostraron enormes sonrisas por haber tenido la oportunidad de cantar ante el público.

Pablo Alborán les explicó que la decisión fue muy difícil debido a que la canción que eligieron es muy reconocida. “Lo siento, no me he podido dar vuelta porque sentí que le faltó un poquito más”, indicó.

Pero las emociones no terminaron allí, los Navarro no quisieron irse del escenario sin invitar al malagueño a cantar con ellos. Sin dudarlo un segundo, Alborán se levantó y se les unió para cantar Te he echado de menos.

Cuando la canción llegaba a su fin, Alborán utilizó una de las estrofas para indicarle a sus compañeros couches que lamentarán no haber sumado al dúo al certamen. “Los echaremos de menos”, dijo el solista.

Los hermanos compartieron el maravilloso momento que vivieron en sus redes sociales y se mostraron felices de haber tenido la oportunidad de cantar con Alborán.