Con acaloradas fotografías Florencia Peña desata su costado salvaje en Instagram

Florencia Peña ha publicado unas fotos en Instagram donde podemos verla con un sensual vestido animal print sin hombros, su cabello suelto al estilo salvaje y unas botas negras por encima de su rodilla que la muestran sumamente sexi.

La actriz y conductora ha compartido unas fotos a su cuenta de Instagram donde se la puede ver en todo su esplendor y con una belleza insuperable. Florencia Peña ha dejado estupefactos con sus imágenes a sus 5.6 millones de seguidores que esperan entusiasmados sus publicaciones.

Hace unos días Florencia Peña reveló su reacción cuando Marley le dijo que planeaba darle una hermanita a Mirko. Es por ello que dijo: "Ya le dije que yo no lo apoyo". La actriz habló con el programa "Implacables" sobre los deseos del conductor de reincidir en la paternidad.

Sucede que Marley contó que le gustaría darle una hermanita a Mirko, que ya tiene tres años, y por eso ya dio el primer paso. En "Implacables", Florencia Peña dijo estar al tanto de los planes de su amigo y colega y por eso adelantó que, si bien ella "lo banca en todas", en esta ocasión no apoya su decisión, y justificó su postura.

Ante esta noticia Florencia Peña expresó: “Yo ya le dije mi opinión. Y mi opinión es ‘no’ porque, precisamente, yo tengo tres hijos. Y además porque lo conozco. Marley es como yo, pero él va a hacer lo que quiera y yo lo voy a aceptar”.

Por su parte Marley había comentado en una charla con la periodista Catalina Dlugui en su programa radial “Agarrate Catalina": "Ya estoy en comunicación con quien es la donante de óvulos de Mirko. Si se puede, me gustaría repetir. Que estén hermanados completamente sería lo ideal y extraño cambiar pañales”.

Imagen: Instagram Florencia Peña

Ante el comentario de Marley, Florencia Peña respondió: “No extraña cambiar los pañales, que no mienta. Yo voy a apoyarlo en lo que él diga, pero ya le dije que si va a tener otro hijo no lo apoyo”. Con respecto al tema de si viajarían nuevamente a causa del programa "Por el mundo", la diosa de Instagram manifestó: “Seguramente nos vayamos de viaje. Estamos viendo en qué momento porque yo arranco dos películas en el medio, y me quiero ir de viaje con él para "Por el mundo", que arranca. No sé en qué momento, pero va a suceder”.

Imagen: Instagram Florencia Peña