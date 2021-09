La participante de La Voz que hizo pelear a los coaches

La segunda noche de audiciones a ciegas de La Voz de España estuvo lleno de emociones, talento y hasta polémicas entre los coaches. Uno de los momentos que reunió todas estas emociones fue la presentación de Isabel Beli Molina, una cordobesa que logró en segundos cautivar a los cuatros artistas que dieron vuelta sus sillones para pedirle que estuviera en su equipo.

Beli se subió al escenario de La Voz con muchos nervios para interpretar el gran éxito de Los Chunguitos Me quedo contigo. No requirió de mucho tiempo para que Alejandro Sanz decidiera ir en busca de ella, inmediatamente lo hizo Luis Fonsi y, finalmente, Malú.

Pablo Alborán se encontró con un gran disgusto al querer dar vuelta su sillón ya que Fonsi había decidido bloquearlo. El malagueño no ocultó su decepción mientras Malú le aseguraba que no había sido ella quien había utilizado esta estrategia.

A pesar de que, tras la presentación, el puertorriqueño le pidió disculpas, Alborán bromeó con que no iba a hablar más con él.

Beli se mostró muy emocionada y recibió enormes halagos de los coaches que intentaron tentarla para que los eligiera. Esto también desencadenó momentos muy simpáticos, sobre todo cuando Malú aseguró: “Tu eres Google, tienes todo lo que busco”.

La frase de la artista hizo que sus compañeros bromearan sobre esto. En tanto, Alejandro Sanz logró conquistar a la participante asegurándole que le “había destrozado el corazón” con su interpretación y la invitó a formar parte de su equipo.

A pesar de haber sido bloqueado Alborán también le dedicó unas palabras a la joven: “Hola Beli, me han bloqueado y me ha dolido. No sé quién ha sido y no lo quiero saber. Esto es un concurso es un concurso y un programa de televisión maravilloso. Te agradezco que te hayas presentado para poder transmitir, lo que nos has transmitido a todos. Dentro de esos nervios que dices que tienes, cantando se te ha visto con un poderío, un dominio y un control absoluto”.