Modo Barbie: Andrea Meza, Miss Universo, encendió la red con su look

Andrea Meza, fue una de las grandes protagonistas de la última entrega de Premios Billboards de la Música Latina 2021. La misma se realizó este pasado jueves en el el Watsco Center de Coral Gables, Florida, Miami.

La Miss Universo fue una de las presentadoras de la premiación y la alfombra roja con los micrófonos de la señal “Telemundo”. Otra de las presentadoras más destacadas fue Adamari López, quién también lució resplandeciente en la premiación.

En las últimas horas, Andrea Meza compartió una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la morocha haciendo gala de su hermosura y elegancia posando desde la alfombra roja de la mencionada gala de premiación. Allí, la mexicana lució un vestido con larga cola de color fucsia de la boutique Monsoor. Este look de la azteca fue complementado con un recogido bajo con raya al medio, un collar aretes y anillo de pedrería; y un delicado make up.

“Recuento de anoche so much fun, thank you @telemundo por la experiencia!” fue el sencillo y feliz texto que eligió Meza de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Andrea Meza

Como era de esperarse este posteo que tiene como una de las protagonistas a la actual Miss Universo se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 101 mil corazones. Además, la novia del tiktoker Ryan Antonio recibió cientos de mensajes de cariño y halago, de parte de sus más fieles seguidores, hacia su esbelta figura y su look escogido.