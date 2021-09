Las acaloradas fotos por las que Julieta Prandi es tendencia en Instagram

Julieta Prandi se mostró, esta semana, por primera vez en público junto a su pareja, Emanuel Ortega. Los tortolitos fueron abordados por el programa “Intrusos” durante el estreno de la obra teatral “Perdida mente”, la cual es dirigida por José María Muscari. Recordamos que en dicha obra Julieta Ortega, hermana de Emanuel, tiene un papel protagónico.

“Estoy muy feliz, encontré el compañero que tanto quería encontrar. Estoy muy bien, muy enamorada. Y no quiero hablar más porque lo incómodo”, continuó la modelo abrazando a su pareja. “No estaba en mis planes, pero estas cosas pasan y se vive el momento con mucha felicidad” indicó Julieta ante los micrófonos de dicho programa de espectáculos.

En las últimas horas, Julieta Prandi compartió tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de seguidores. En la misma se puede ver a la blonda posando con un osado look para una producción profesional de fotos. La ex conductora de “Gracia por venir, gracias por estar” lució un conjunto animal print. La también actriz complementó su look con el cabello suelto y un delicado make up.

“Lanzamiento Animal Print By @peterpanlenceria” fue la primera parte del promocional texto que eligió Prandi de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Julieta Prandi

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la pareja de Emanuel Ortega se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 20 mil corazones. Además, recibió cientos de mensajes de apoyo y cariño de parte de sus más fieles seguidores, hacia su look escogido y su magnífica figura física.