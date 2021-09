El increíble test visual que prueba tus habilidades de sinestesia y que el 99 por ciento de las personas falla

Un hecho poco conocido es el de la sinestesia es decir, una variación no patológica de la percepción humana. Lo característico de esta variación patológica es que las personas pueden experimentar de forma automática e involuntaria la activación de una vía sensorial o cognitiva adicional en respuesta a estímulos concretos. Es así que hoy traemos un test visual para comprobar tus habilidades sinestésicas.

La sinestesia genera que las personas, por ejemplo, puedan ver un color cuando escuchan una nota musical, o percibir tacto en su mejilla derecha cuando saborean un alimento. Estas percepciones son idiosincrásicas, es decir, cada persona percibe unos colores/olores/sonidos y sensaciones físicas concretas y diferentes.

Estudios científicos de la Universidad de California sostienen que la sinestesia se debe a una activación cruzada de áreas adyacentes del cerebro que procesan diferentes informaciones sensoriales. Este cruce podría explicarse por una falla en la conexión de los nervios entre las distintas áreas cuando el cerebro se desarrolla en el interior del útero. La primera descripción de este fenómeno la realizó el doctor Georg Tobias Ludwig Sachs en 1812. Increíblemente se da con más frecuencia entre los autistas y algunos tipos de epilepsia provocan también percepciones sinestésicas. ¿Estás listo para realizar el test visual de sinestesia?

Solo 1 de cada 2000 personas logra resolver este simple test visual. La capacidad de distinción visual puede ser una de las herramientas más utilizadas para mantener activo el cerebro humano. Está comprobado que para evitar enfermedades neuronales es conveniente realizar actividades que activen nuestros sentidos tales como sopa de letras, crucigramas o test visuales. En el siguiente test todo lo que debes hacer es hallar la figura que se forma al unir los número "2".

Imagen: Tuul.tv

En caso de no haber podido resolver el test, aquí está el resultado: corazón. Es decir que al unir los número "2" entre los número "5" del test visual de sinestesia lo que hallaremos será la forma de un corazón. Si no lograste resolverlo no te preocupes es más normal de lo que parece ya que entre 2000 personas tan solo 1 lo logra.