El increíble talento del sobrino de Ana Obregón

Se llama Álex García-Obregón y llegó a la tercera temporada de La Voz de España para cautivar a los coaches. El cantante es nada menos que el sobrino de la artista española Ana Obregón y se dedica a la música desde muy pequeño. Buscando ser reconocido más allá de sus apellidos, se animó a participar del certamen.

Álex se subió al escenario para interpretar el tema “Wicked game”, de Chris Isaac. Lamentablemente, ninguno de los cuatro jurados dio vuelta su sillón para invitarlo a estar en su equipo. Sin embargo, no escatimaron en elogios y felicitaciones para el artista.

El joven tiene 33 años y desde los 10 supo que la música era su camino, a pesar de ello estudió publicidad, pero continúa buscando dedicarse a tiempo completo a su pasión.

Incluso, Al Ex (su nombre artístico) espero publicar en 2022 su primer disco All of the above y ya ha dado a conocer una de las canciones más especiales que forman parte de él. El single lleva el nombre de Humans y con él busca hacerle un homenaje a su primo Aless que murió en 2020 y con quien mantenía una excelente relación laboral y profesional.

Aless Lequio, hijo de la multifacética artista, falleció el 13 de mayo del 2020 a los 27 años, luego de ser diagnosticado con sarcoma de Ewing un tipo de cáncer bastante extraño que afecta a los huesos o al tejido blando que hay alrededor de los mismos. El tratamiento es muy agresivo, sin embargo, el porcentaje de recuperación es bastante reducido.

Durante varias entrevistas que dio en vida, el joven empresario explicó que todo inició el 2018 cuando sintió un fuerte dolor de espalda que lo llevó a consultar al médico. Tras el diagnóstico, la familia viajó a Estados Unidos en busca de un tratamiento. A pesar de todos sus esfuerzos, Aless murió dos años después.