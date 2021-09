Christian Nodal es acusado de tóxico luego de realizar tensa escena de celos a Belinda por un extraño beso

Christian Nodal, cantante y compositor mexicano se ha vuelto tendencia debido a que protagonizó una escena de celos a causa de su novia Belinda. El cantante que logró su salto a la fama con su primer sencillo, “Adiós amor”, en 2016, actualmente es una de las estrellas en ascenso de la música latina.

Por su parte Belinda es una exitosa cantante y actriz española, naturalizada mexicana, quien comenzó a actuar de niña, cuando tenía tan solo diez años, en papeles de programas de televisión. Si bien ambos llevan poco más de un año y medio de relación, la pareja se ve más enamorada que nunca. No obstante en esta ocasión quizás Christian Nodal habría cometido un pequeño error al ponerse sumamente celoso de un simple beso.

Todo sucedió durante la noche del pasado miércoles 23 de septiembre cuando se celebró la entrega de los Premios “Billboard Latin Music Awards”. Allí artistas destacados de la música latina recibieron galardones por su talento y realizaron espectáculos especiales. Es así que Christian Nodal acudió al evento acompañado por su prometida, Belinda. El artista realizó una performance después de presentar su más reciente sencillo "La Sinvergüenza", la cual es una canción en colaboración con la “Banda MS”.

Por otra parte, Nodal recibió un importante reconocimiento y este fue el premio a “Mejor artista regional mexicano del año”. Al recibir el premio, Christian no dejó pasar la oportunidad de agradecer a Belinda refiriéndose a ella como "El amor de su vida". La noche que fue perfecta e ideal para Christian Nodal no comenzó así ya que un inesperado suceso ocurrió.

Imagen: Los Ángeles Times

Increíblemente el cantante protagonizó una escena de celos por su novia Belinda frente a las cámaras de televisión quedando así registrado el extraño momento. El hecho se debió a que al llegar al evento los artistas fueron entrevistados por el reportero de “Telemundo”, Chano Jurado, quien decidió saludar con un beso a la cantante. Al parecer esto no fue del agrado de Nodal quien no dudó en lanzar una mirada celosa y tiesa la cual fue captada por los televidentes. Es así que luego del beso, Christian Nodal no dejó de mirar al entrevistador y a Belinda con un ceño fruncido en su rostro y expresión de disgusto.