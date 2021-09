La insólita recomendación que le hicieron a Alejandro Sanz en sus inicios

A pesar de que Alejandro Sanz actualmente sea reconocido en prácticamente todo el mundo, los inicios de su carrera no fueron nada sencillo. El intérprete de grandes éxitos como Amiga mía o El alma al aire también tuvo que soportar muchas negativas antes de encontrar la fama.

Incluso hasta llegaron a recomendarle que tomara clases de dicción ya que los productores consideraban que su acento andaluz era muy marcado. “Mi respuesta fue componer Corazón partío”, dijo el madrileño.

Alejandro Sanz reveló este triste capítulo de su vida mientras le daba su devolución a Marta Macías, una joven de 29 años que participó del certamen La Voz de España y, a pesar de haber tenido una maravillosa presentación, no logró que ninguno de los cuatro coaches diera vuelta su sillón.

“Hoy hemos dado un no, pero a mí en mi vida me han dado muchísimos no también. Cuando empecé hubo hasta hubo gente que me decía que no dijera que me gustaba el flamenco o que diera clases de dicción. Mi respuesta fue hacer Corazón partío. Por eso te digo que tienes que lo que tienes que sacar de aquí es que todos te hemos escuchado y lo hemos disfrutado”, contó Sanz para consolar a la participante.

En una entrevista en 2019, el cantante también narró lo difícil que fue conseguir que su primer disco, Viviendo deprisa, saliera a la luz. Según explicó, la productora le propuso solo hacer un sencillo para evaluar cómo resultaba ya que no confiaba en su trabajo.

Actualmente con más 25 millones de discos vendidos en todo el mundo, 24 Grammys Latinos y 4 Grammys estadounidenses, Sanz recuerda ese pasaje de su vida como un momento de aprendizaje.