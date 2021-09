Batalla sin tregua entre Angelina Jolie y Brad Pitt por un castillo valuado en cientos de millones

Angelina Jolie, actriz estadounidense, se encuentra en una extensa batalla legal contra su ex esposo Brad Pitt. Si bien los hijos de la pareja han sido las piezas de ajedrez en disputa en el último tiempo, en esta ocasión la ex pareja lucha por una propiedad en común y esta sería “Chateau Miraval” una mansión-castillo en Francia.

Los abogados de Brad Pitt, actor, acusan a Jolie de usar medios ilegítimos para tratar de sacar a su exmarido de un lucrativo negocio de bienes raíces que involucraba una propiedad elegante de la que eran copropietarios. Es así que Angelina Jolie ha sido acusada de intentar vender su participación del 50% en el “Chateau Miraval”, propiedad valuada en de 164 millones de dólares sin darle a Pitt la primera opción para comprarla.

El castillo de Angelina Jolie y Brad Pitt cuenta con unos 1,000 acres y tenía un significado especial para la pareja, ya que fue el lugar donde se casaron en una ceremonia secreta en 2014. Según la demanda, tanto Pitt como Jolie tenían sus acciones de “Miraval” en compañías de responsabilidad limitada separadas. Por otra parte, según los documentos judiciales, “Miraval” es propiedad de “Quimicum”, una empresa en la que el actor tenía originalmente una participación del 60% a través de su empresa “Mondo Bongo”, mientras que la actriz tenía solo el 40% a través de su empresa “Nouvel”.

No obstante, tres años antes de que se separaran, en 2016, Pitt transfirió el 10% de la propiedad de “Mondo Bongo” a “Jolie's Nouvel”, lo que los convirtió en accionistas iguales. Además de ello, la ex pareja también acordó pedirse permiso mutuamente si alguna vez querían vender sus acciones. Este habría sido el cuerdo violado por Angelina quien intentó vender sus acciones a escondidas sin darle a Brad el derecho de tanteo.

Imagen: Page Six

Es así que según la demanda impuesta por Brad Pitt, la transferencia del 10% debería ser nula ya que las acciones se vendieron por solo 1 euro y no por una cantidad seria como exige la ley de Luxemburgo. La propiedad actualmente está valorada en más de 140 millones de euros, es decir unos 164 millones de dólares. La demanda afirma: “Cabe mencionar que, durante los últimos cuatro años, ‘Nouvel’ no actuó en el mejor interés de ‘Quimicum’ al retrasar sistemáticamente la aprobación de las cuentas anuales y la renovación del gerente”. A ello se añadió: “Entendemos que detrás de esta obstrucción sistemática, el propósito real de ‘Nouvel’ y su accionista, Angelina Jolie, es vender su participación en ‘Chateau Miraval SA ‘de una manera que eludiría el derecho de tanteo de ‘Mondo Bongo’ , teniendo como resultado una plusvalía obtenida gracias a la inversión de ‘Mondo Bongo’ y a la que ‘Nouvel’ no contribuyó”.