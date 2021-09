Ariana Grande sufre terrible amenaza de muerte por parte de un acosador armado

Ariana Grande, cantante, compositora, actriz, productora musical y diseñadora de modas estadounidense, ha dado un buen susto a sus millones de fans en el mundo debido a que fue víctima de un ataque a mano armada. La artista que ha logrado posicionar 5 álbumes en el primer puesto dentro del “Billboard 200” de Estados Unidos es una de las cantantes más aclamadas del momento por lo que un ataque hacia su persona moviliza a sus fans en todos los rincones del planeta.

Grande también es la primera artista femenina en la historia en tener los sencillos principales de cada uno de sus cinco álbumes en debutar entre las diez primeras posiciones de la lista de éxitos “Billboard Hot 100”. Increíblemente en 2014 Ariana estuvo continuamente en el top diez durante 34 semanas y estuvo en su mayoría dentro de los 10 mejores sencillos de cualquier artista ese año. No obstante al parecer no todos aman la música de la cantante ya que recientemente Grande fue víctima de una amenaza de muerte.

Ariana Grande ha sido acosada por un hombre quien fue arrestado por empuñar un cuchillo fuera de la casa de la cantante. Es así que la actriz teme que este individuo eventualmente intente matarla. Sobre ello Ariana afirmó ante el Tribunal Superior de Los Ángeles lo siguiente: "El hecho de que el Sr. Brown haya estado viniendo regularmente a mi casa durante más de seis meses me aterroriza". A ello Grande añadió: “Basado en sus amenazas, temo por mi seguridad y por la seguridad de mi familia…Temo que en ausencia de una orden de restricción, el Sr. Brown seguirá viniendo a mi casa e intentará dañarme físicamente o asesinarme a mí o a miembros de mi familia".

El acosador de la artista, representaba una amenaza, ya que había estado visitando su casa en Los Ángeles desde mediados de febrero sin tener intenciones claras según declaraciones de Ariana, una detective de LAPD y su manager de gira. Además de ello, Ariana Grande aseguró a la corte que no comparte su dirección con el público, por lo que: "El hecho de que el Sr. Brown haya podido determinar dónde resido me asusta" afirmó la actriz. Por otra parte la artista confirmó que las visitas de Brown, su acosador, eran esporádicas al principio; no obstante estas se volvieron más frecuentes ya que sucedían “Casi todos los días, y a veces varias veces al día" según la cantante.

La violenta amenaza hacia Ariana Grande ocurrió el 9 de septiembre alrededor de las 4:15 pm, cuando su acosador llegó a su casa, donde fue recibido por la seguridad privada. Posteriormente el hombre se fue aunque regresó más tarde esa noche alrededor de las 10:20 pm con un gran cuchillo de caza y se volvió violento cuando se le pidió que se fuera. La artista y su manager aseguran, que el acosador gritó "Te mataré a ti y a ella", refiriéndose a Ariana. Por otra parte, un detective confirmó que Brown tenía un cuchillo en el bolsillo delantero de sus pantalones cuando lo registraron. Finalmente un juez le otorgó a Grande una orden de restricción temporal y según “TMZ”, Brown todavía está detenido.