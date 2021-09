Súper curioso, por qué es común que los gatos coman moscas

Posiblemente si tienes un gato te habrás preguntado por qué intentan cazar moscas si resulta una práctica desagradable y si además, en casa tiene suficiente comida y no tiene necesidad de buscar alimento. Lo cierto es que este comportamiento de nuestras mascotas tiene una explicación muy sencilla.

Algunas veces nuestras mascotas pueden tener actitudes que nos disgustan como morder los zapatos o hacer pozos en el jardín. Sin embargo existen otros comportamientos que a priori pueden parecernos realmente asquerosos de solo imaginarlos. Es el caso de la caza de moscas o roedores cuando salen a dar un paseo.

La caza de moscas es un comportamiento bastante común

Fuente: Pexels

Si has visto a tus gatos hacer esto seguramente te habrás cuestionado el por qué. Es que para los humanos esto parece desagradable, pero es muy natural en estos animales.

De acuerdo al testimonio de los especialistas, la práctica de caza de moscas es parte del instinto de nuestras mascotas y lo hacen sin importar si tienen hambre o no. En verdad, se trata de una forma de entretenimiento y de aliviar su necesidad de demostrar sus dotes de depredador.

En principio la ingesta de moscas no es peligrosa, pero deberías consultar con el veterinario

Fuente: Pexels

Incluso, a veces los gatos cazan una mosca y se mantienen jugando con ella durante un rato llevándola de un lado para otro y dejándola en el piso. El objetivo es sencillamente entretenerse.

A pesar de que puede provocarnos temor respecto a su salud no deberíamos preocuparnos. La ingesta de una mosca no debería perjudicar a los gatos, debido a que si bien estos insectos tienen patógenos estos no se presentan en gran número, por lo que una o dos moscas no deberían ser de preocupación.

Sin embargo esto podría ser diferente si tienen insecticida, que podría ser tóxico para nuestras mascotas. En ese caso, sigue de cerca su comportamiento y cómo se encuentra a lo largo del día y de ser necesario consulta con el veterinario de confianza que sabrá cómo proceder en este caso particular.