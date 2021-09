Google dejará de funcionar en millones de teléfonos: aquí el listado

En los últimos días, Google lanzó un comunicado que generó gran preocupación en millones de usuarios en el mundo. A partir del 27 de septiembre, la empresa dejará de brindar sus servicios en una serie de dispositivos. ¿A quiénes afectará? A aquellos que tengan sistema operativo Android 2.3.7 o sus versiones anteriores.

Quienes no tengan la posibilidad de actualizar su software no sólo no podrán acceder a su cuenta de Gmail, también se verá afectado su uso de YouTube, Google Calendar, Google Play Store y Google Maps, entre otros útiles servicios que se utilizan a diario en los smartphones.

Las nuevas medidas de Google se implementarán en los próximos días / istockphoto

Con esta medida, lo que busca la empresa es incrementar la seguridad de sus usuarios frente a posibles ataques de hackers. Quienes posean modelos obsoletos quedan expuestos y más vulnerables a los ciberdelincuentes. Por ello, con la nueva versión de Android 11, Google optó por suspender a aquellos que queden muy retrasados con la actualización de su sistema operativo.

Aquí te compartimos el listado de los teléfonos que se verán afectados con la medida:

Sony Xperia Advance

Lenovo K800

Sony Xperia Go

Vodafone Smart II

Samsung Galaxy S2

Sony Xperia P

Los teléfonos que tengan un sistema operativo Android 2.3.7 o inferior quedarán imposibilitados de usar las funciones de Google / istockphoto