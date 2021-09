El increíble test visual que pone a prueba tu agudeza visual y solo 1 de cada 100 personas logra resolver

Un test visual sirve como prueba para medir tu agudeza visual, esto es tu capacidad para distinguir detalles de forma nítida a una distancia y en condiciones determinadas. Es decir que estos test indican la posibilidad de ver detalles de un objeto sobre un fondo uniforme o de ver que dos objetos muy cercanos están, efectivamente, separados.

El siguiente test visual se ha hecho muy popular debido a que solo el 1% de las personas que ha intentado descifrarlo, ha podido lograrlo. Esto se debe a que la prueba de agudeza visual posee un alto nivel de dificultad generando incluso que muchos de los usuarios que ha intentado resolverlo, terminaran con un leve dolor de cabeza debido al esfuerzo requerido.

En la imagen del test visual se puede presenciar un imponente retrato de un perro. Sin embargo esta simple imagen esconde algo más allá de dicho perro, que no puede ser captado a simple vista. Por ello este difícil test pondrá a prueba tu agudeza visual ya que deberás distinguir ciertos detalles de forma nítida en la imagen para así poder encontrar lo que esta esconde.

La antigua imagen pertenece al siglo XIX, lo que aumenta aún más su nivel de dificultad por lo que la misma ha causado revuelo en las redes sociales. Esto se debe a que el 99% de las personas falla este test visual. La consigna es sencilla, solo debes encontrar al hombre que está oculto en esta imagen entre los trazos del dibujo.

Imagen:Tuul.tv

En caso de no haber logrado resolver el test visual no te preocupes, este reto visual no es tan fácil como parece ya que la figura del hombre está camuflada en el interior del perro. La clave para ganarle al test es prestar mucha atención a los detalles debido a que ellos son los que te llevarán a lograrlo, por esto mismo tu agudeza visual resulta fundamental. He aquí el resultado: