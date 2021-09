Frente al espejo: Tini Stoessel demuestra por qué es una de las mujeres más lindas

Tini Stoessel es una de las principales exponentes de la música de América Latina, en la actualidad y sus fans la apoyan en cada una de sus nuevas incursiones y proyectos. En las últimas horas comenzó a circular un rumor que alegró a gran parte de ellos.

La razón por la cual el nombre de Tini se volvió tendencia es que una teoría reciente sostiene que la película que filmó la ex protagonista de “Violetta” con Ja ckie Chan en China podría ver la luz el año que viene.

Hace unas horas, Tini Stoessel publicó dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de followers de alrededor del planeta. En las mismas se puede ver a la joven latina desplegando toda su belleza ante la cámara frente al espejo de un set. La ex estrella de Disney lució un corset de color nude que combinó con un pantalón de jean oversize. Además, la también bailarina complementó su look con su cabello recogido y un delicado make up.

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a ex pareja de Sebastián Yatra se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 1.4 millones de corazones. Además, el posteo de la intérprete de “La niña de la escuela” recibió miles de mensajes de cariño y halago de parte de sus más fieles followers, hacia su delicada figura y look.

Fuente: Instagram Tini Stoessel

Entre los mensajes que recibió Stoessel en su post, en la red de la camarita, se destacan el “Yes yes yes” de la ex pareja de Maluma, Natalia Barulich y el emoji de fuego de la modelo y conductora Pampita.