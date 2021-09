Florencia Peña nos regala un paisaje para subir la temperatura como solo ella sabe

La actriz y conductora Florencia Peña ha publicado una instantánea en la que se deja ver con short gris y una musculosa blanca, luciendo su espectacular figura.

Florencia Peña ha subido unas fotos a su red social de Instagram desde el balcón de su habitación, con un bello paisaje de fondo. En ella podemos ver su cuerpo torneado, ya que entrena a diario y sus particulares tatuajes que ya son parte de su sello personal.

En esta semana Florencia Peña ha sido noticia tras la denuncia del actor Marcelo Mazzarello, en la que la actriz lo habría hecho “Echar de una película”. El actor la acusó en Twitter días atrás de ser la responsable de que lo echaran de la película “Más respeto que soy tu madre”, en la que Mazzarello interpretaría el rol de esposo de la actriz, a días del comienzo del rodaje.

El actor la acusó este martes en Twitter a Florencia Peña como la responsable de que lo hayan despedido repentinamente de “Más respeto que soy tu madre”, la película de Marcos Carnevale que comenzará a rodarse en octubre. La conductora tildó la acusación de operación política y adelantó que le enviará una carta documento.

Por ello Florencia Peña expresó: “No voy a salir a contestar cuestiones que tienen que ver con operaciones de operaciones de operaciones. Estamos haciendo una película muy grande, que cuando pasó todo lo de la operación del presidente Olivos, bla, él salió a hablar en contra mío en varios lugares, entonces ahí a la producción se le prendió la alarma”.

Imagen: Instagram Florenia Peña

Florencia Peña continuó narrando: “Con Marcelo trabajé muy bien y yo no soy una actriz que bajaría jamás a un actor por la ideología, no echo gente. Llevo 40 años haciendo lo que hago. Me respalda quien soy y cómo soy. Busquen un archivo mío atacando a un compañero. Es algo que jamás haría”. Luego de esta aclaración la actriz no ha vuelto a mencionar el tema ni siquiera en Instagram donde es muy activa, al parecer tal y como adelantó ha dejado todo en manos de la justicia.