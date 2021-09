Preciosa: Sabrina Rojas presumió su belleza con una increíble sesión de fotos

Sabrina Rojas sigue muy activa en las redes sociales demostrando por qué es una de las mujeres más hermosas del país. Por otra parte, la modelo mendocina de 41 años protagonizó la portada de la revista Hola.

En tanto que, en la extensa entrevista brindada al mencionado sitio, Sabrina habló de las fotos del pasado fin de semana que la involucran sentimentalmente con el conductor Tucu López. “Nos encontramos cuando se puede y la pasamos bien. No te puedo decir más que eso. El tiempo dirá” señaló la entrevistada. Por último, la bella mujer respondió si le gustaría volver a convivir con una pareja: “No. Mi familia ya la hice, la tuve, la tengo y no necesito más que eso. Después, puedo aceptar un compañero para pasarla bien, pero volver a rehacer una familia no. Me gusta estar en pareja, pero como lo hice toda mi vida, ahora creo que no podría volver a convivir con alguien. Estoy en otro momento y tengo ganas de experimentar otras cosas. Aún ni siquiera tramitamos el divorcio, ni lo hablamos. Igualmente, lo importante es que las cosas estén claras entre nosotros”.

Hace unas horas, Sabrina Rojas compartió cuatro fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a una gran parte de sus miles de fanáticos. En la misma se puede observar a la actriz desplegando toda su belleza para una producción profesional de fotos en el medio de la naturaleza. La mediática lució un minivestido color crema con transparencias. Además, la blonda complementó su look con el cabello suelto y un delicado make up.

“TAPA @holaarg” fue la primera parte del simple y promocional texto que eligió de epígrafe Rojas para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Sabrina Rojas

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la ex pareja de Luciano Castro se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 16 mil. Además, la blonda recibió cientos de comentarios por parte de sus más fieles seguidores en la popular plataforma.

Fuente: Instagram Sabrina Rojas