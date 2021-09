Las 7 razas de perros más obedientes

Los perros son la mascota ideal para cualquier persona ya que son sumamente cariñosos y leales. No obstante, no todos los canes son obedientes ya que alguno de ellos no pueden cumplir con las indicaciones u órdenes de su dueño. Esto se debe a que existen ciertas razas de perros más obedientes que otras ya que cuentan con diferentes habilidades como la resolución de problemas, el razonamiento y la utilización del lenguaje y las herramientas. Es así que según Stanley Coren, psicólogo canino y profesor de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, las razas de perros con mayor la facilidad para aprender nuevos comportamientos y entender señales comunicativas humanas son 7.

La primer raza de perros es la de Border Collie la cual es considerada la más inteligente del mundo ya que estos canes tienen la capacidad de aprender nuevas órdenes en muy poco tiempo. Además de ello se caracterizan por ser ágiles, activos, juguetones, intuitivos y de reflejos rápidos. La segunda raza de perros es la de Golden Retriever. Estos perros se caracterizan por tener una gran sensibilidad, ser fáciles de adiestrar y poseer un carácter afectuoso y equilibrado.

La siguiente raza de perros es la de Pastor alemán, canes fuertes e inteligentes que poseen facilidad para la comunicación con su dueño. Estos perros tienen un poderoso olfato, una gran intuición y una capacidad para pensar rápido y obedecer órdenes claras. La cuarta raza es la de Labrador Retriever, raza caracterizada por su fácil adiestramiento siendo elegida para actividades como el patrullaje, guía y salvamento.

Por otra parte en el puesto N° 5 se encuentran los Doberman quienes tienen la mala fama de ser perros agresivos aunque esto solo ocurre cuando no son bien adiestrados. No obstante cuando estos canes son bien educados, es clara la gran obediencia y docilidad de los Doberman.

La sexta raza en lista son los caniche quienes son muy receptivos en el adiestramiento debido a su gran inteligencia. Gracias a esto la educación de estos perros es fácil ya que tiene un carácter activo. Finalmente en el puesto N ° 7 se encuentran los Rottweiler, perros fuertes y atléticos. Esta raza es ideal para la protección de una familia, como perro policía, como perro de terapia y como perro de asistencia. Además de ello, debido a su gran obediencia estos canes son adiestrados para ser perros de búsqueda y rescate.