La enorme sorpresa que emocionó a Alejandro Sanz en La Voz de España

Alejandro Sanz tuvo un inicio de temporada muy especial y emotivo en La Voz de España. Primero, su hija Manuela Sánchez lo llamó mientras estaba en el estudio y él no solo se mostró orgulloso de su niña sino que también le pidió a todo el público que la saludara.

Luego, durante las audiciones a ciegas, el cantante español de 52 años se llevó una gran sorpresa al reconocer inmediatamente la voz de una de las participantes. Es que se trataba nada menos que de Karina Pasian, una de las coristas de su equipo que lo acompaña hace dos años sobre los escenarios.



Karina se subió al escenario mientras los coaches -Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Malú y Luis Fonsi- se encontraban sentados en sus asientos dándole la espalda. La joven interpretó "Imagine", de Ariana Grande.

Cuando la artista nacida en New York comenzó a cantar, Malú no dudó un segundo en darse vuelta y Luis Fonsi la secundó rápidamente. Mientras tanto, Ale Sanz se mostraba extrañado, pero cuando tocó el botón que hizo rotar su sillón, no pudo ocultar su sorpresa y entusiasmo. "Ella canta conmigo", le aseguró a la intérprete de "Deshazte de Mi".

Al terminar la performance, todos se mostraron incrédulos ante el talento de Karina y comenzaron a discutir para poder incorporarla en sus equipos. Sin embargo, estaba muy claro hacia dónde iría y así lo sentenció: “Mi corazón estaba con Alejandro y va a seguir con Alejandro”.

Tras su presentación, la corista aseguró que había decidido no comentarle a Sanz sobre su participación porque quería conocer cómo reaccionaría.