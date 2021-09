Jimena Barón compartió fotos en Instagram y dejó a todos sin aliento

Jimena Valentina Guevara Barón, conocida simplemente como Jimena Barón es una actriz, cantante y compositora argentina. Ha participado en ficciones como Gasoleros, Los Roldán, Casi ángeles, Los únicos y Esperanza mía, entre otras. En 2017 inició su carrera musical, con la que obtuvo un rápido reconocimiento gracias a su álbum debut, La tonta. En 2019, lanzó su segundo disco, La cobra, con el que recibió certificación platino por CAPIF.

Jimena Barón ha compartido algunas fotos en su cuenta de Instagram en la que se la puede ver tomando sol en una reposera en el jardín de su casa. con la parte inferior de un bikini verde menta estampado que le queda como pintado al cuerpo. En la parte superior solo aparecen unos emojis de palomas de la paz que dejan libre a la imaginación de sus seguidores el resto.

Hace unos días la Jimenna Barón fue noticia porque cantó ante la selección argentina, en el partido que esta disputó ante Bolivia. La artista se presentó junto a Luck Ra, y juntos entonaron la canción, “El Campeón”.

Una vez terminado el partido, Jimena Barón se presentó en el escenario, acompañada del trapero. Ambos interpretaron “El Campeón”, una canción de un enorme peso simbólico, porque es la que da cuenta del triunfo de la selección argentina en el Maracaná, el pasado 10 de julio.

Para Jimena Barón, este es un paso muy importante dentro de su carrera. La artista se mostró muy emocionada, en parte por lo que significa cantar ante el equipo argentino, pero también le significó volver a mostrarse en un estadio, ante un público multitudinario. Por ese motivo, La Cobra escribió en Instagram: “Después de dos años de no cantar, esta invitación fue demasiado mágica, casi tanto como nuestra Selección. Gracias a la vida, a Dios y a los sueños que se cumplen”.

Imagen: Instagram Jimena Barón

Por su parte el cantante expresó: “Trato de no pensar porque si pienso en la gente que va a estar viendo me vuelvo loco. Solo voy a dar lo mejor, que es lo que se merece la Selección y la gente. Una vez en la cancha, veré qué puedo hacer y cuáles serán mis límites”. Fiel a su estilo provocador, Jimena Barón recibió algunas críticas por el vestuario elegido para la presentación, pero ella no ha acusado recibo de los haters y continúa siendo una verdadera influencer en Instagram.