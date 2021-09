Jimena Barón si que sabe elevar la temperatura en Instagram

Jimena Barón volvió a conquistar a sus millones de fanáticos en las redes sociales con sus rimbombantes curvas. La actriz y cantautora de 34 años ya palpita el verano y las altas temperaturas.

Este pasado viernes Jimena salió al cruce de su compañera provisoria del jurado de La Academia, Lourdes Sánchez. La bailarina se encuentra reemplazando a Guillermina Valdés por temas laborales. “Yo no tengo ninguna pelea con ella porque no la conozco y en lo personal, antes de hablar de la gente, me gusta conocerla. Pero sí, ha sido muy mala. Por lo menos conmigo, sí” señaló Barón ante las preguntas del conductor Marcelo Tinelli de su supuesta mala relación.

En las últimas horas, Jimena Barón compartió dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a una gran parte de sus millones de followers. En las mismas se puede ver a la intérprete de “La Cobra” desplegando toda su belleza ante la cámara. La morocha se mostró sentada en una reposera al rayo del sol, con una sola prenda a la vista que resaltó algunos de sus tatuajes. Además, la morocha complementó su look con el cabello suelto y mojado y su rostro sin una gota de maquillaje.

“El calor del 2020 se combatió con lo que había. Tanques australianos prestados. Una pileta para Momo que en internet se veía mucho más grande, pero no se quejó. La terraza del edificio es bastante ventosa, pero nos hizo felices. Ustedes qué van a hacer cuando se ponga lindo?” fue el fresco y extenso texto que eligió Barón de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Jimena Barón

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la ex pareja de Daniel Osvaldo se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 72 mil corazones. Además, la mediática artista recibió cientos de mensajes de cariño y halago hacia su magnífica figura física de parte de sus más fieles fans.