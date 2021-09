Asombroso, cuatro razas de perros ideales para lugares con poco espacio

Decidirse a adoptar una mascota no es tarea fácil y al hacerlo se ponen en juego muchas cosas. Entre ellas, dónde dormirá y jugará el nuevo integrante de la familia. En estos casos, muchas personas se deciden por no incorporar un perro puesto que no cuentan con un gran jardín donde pueda jugar. Lo cierto es que existen algunas razas que son ideales para estos casos.

Tener una mascota es mucho más que el horario de juego. Es también ofrecerle una alimentación adecuada, una correcta higiene bucal, las visitas pertinentes al veterinario y otras tantas responsabilidades. De manera que la decisión de adoptar un perro es compleja.

El aspecto del espacio físico es importante al momento de tomar esta decisión, puesto que los perros pasan casi todo el día en casa y requieren de un lugar acondicionado para que ellos puedan jugar, dormir y desenvolverse naturalmente. Por esto, muchas familias se resisten a acoger una mascota, ya que viven en un departamento pequeño. Lo cierto es que existen algunas razas que son ideales para viviendas con poco espacio.

Las mascotas aportan mucho amor a la familia

Fuente: Pexels

Chihuahua

Los chichuahua son una raza de perro de tamaño pequeño. Se caracterizan por tener mucha alegría, por lo que aportará buenas dosis de amor y diversión al hogar. Asimismo, debes ofrecerle caminatas diarias para que crezcan sanos y puedan desarrollarse naturalmente.

Pug

Otro perro de raza pequeña es el pug, que es pura ternura. Además, son ideales para familias con niños, puesto que estas mascotas no solo son cariñosas, sino que les encanta jugar y son muy inteligentes.

Los yorkies están llenos de energía

Fuente: Pexels

Yorkies

Los perros de esta raza están llenos de energía y valentía. Suelen ser friolentos, por lo que adoran estar dentro de casa, lo que los convierte en una mascota ideal para estar en departamentos que tienen poco espacio. Al igual que los demás, requiere de paseos diarios para tener su correspondiente dosis de contacto con la naturaleza.

Bichón frisé

Otra mascota muy dulce que puedes adoptar si tienes poco espacio, es el bichón frisé, que cuenta con una dulzura inigualable. Su cara tierna, su pelaje suave, su alegría natural e inteligencia lo convierten en una mascota perfecta para las familias.