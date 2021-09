Test visual de sinestesia que solo 1 de cada 2000 personas puede resolver

Mantener una mente ejercitada puede traer excelentes resultados en materia de inteligencia y para poder lograrlo, el test visual es tu mejor aliado. Es sabido que nuestra mente se deteriora con el tiempo al envejecer, para evitar o prevenir ciertos daños se recomienda el realizar algún test que ponga a prueba tu destreza y memoria.

El siguiente test visual es una prueba de sinestesia que muy pocas personas logran pasar. La sinestesia es una variación no patológica de la percepción humana en la cual las personas experimentan de forma automática e involuntaria la activación de una vía sensorial o cognitiva adicional en respuesta a estímulos concretos. Por ejemplo, pueden ver un color cuando escuchan una nota musical, o percibir tacto en su mejilla derecha cuando saborean un alimento.

La doctora Helena Melero, neurocientífica del “Synesthesia Lab Madrid”, ha estudiado el fenómeno de la sinestesia y de cómo se aplica en un test visual. Sobre ello la especialista declaró: “Las personas sinestésicas perciben los estímulos como cualquier otra persona. Es decir, los sonidos suenan, las imágenes se ven, etc. Pero además, pueden percibir un atributo sensorial añadido que aparece de forma automática e involuntaria". Increíblemente, la sinestesia es un fenómeno hereditario, "Se produce por la interacción entre determinantes genéticos y experienciales. Los estudios genéticos apuntan a que los genes implicados se relacionan con los mecanismos de conectividad cerebral, lo que supone la existencia de mecanismos neurofisiológicos diferenciales en el cerebro sinestésico", explica la doctora Melero.

El siguiente test pretende poner a prueba tus sentidos y así comprobar si cuentas con ciertas habilidades de la sinestesia. La prueba visual, es un test numérico que pocos logran descifrar ya que debes descubrir que letra del abecedario se conforma al unir los números 2. ¿Crees que puedes lograrlo? ¡Inténtalo!.

Imagen: Tuul.tv

La repuesta a este test visual de sinestesia es “K”, es decir que los número 2 conforman la letra “K”. En caso de no haber podido resolver el test, no te preocupes, es más común de lo que parece ya solo 1 de cada 2000 personas, es decir una pequeña parte de la población, logra resolverlo. He aquí el resultado de la prueba: