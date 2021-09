Marta Sánchez defiende a Plácido Domingo ante las acusaciones de abuso

Marta Sánchez cantante y compositora española ha dado su propia opinión sobre la situación de su amigo Plácido Domingo. La artista inició su carrera en 1986 cuando formó parte del grupo “Olé Olé” logrando gran éxito dentro y fuera de España. Años más tarde la española debutó en solitario en 1993 con el álbum “Mujer” cuyo primer sencillo "Desesperada" recibió premios y vendió más de 1.500.000 copias en todo el mundo.

Por su parte Plácido Domingo es un cantante, director de orquesta, productor y compositor español quien es mundialmente conocido por haber sido director general de la “Ópera Nacional de Washington” y de la “Ópera de Los Ángeles”. Con registros de barítono y tenor, formó parte del trío Los tres tenores, junto al también español José Carreras y al italiano Luciano Pavarotti.

Si bien la carrera de Domingo ha estado cargada de éxito y reconocimientos, últimamente el cantante no ha pasado por su mejor momento debido a fuertes acusaciones de acoso en su contra. Todo inició en agosto de 2019 cuando la agencia “Associated Press” publicó los testimonios de nueve mujeres, ocho de ellas cantantes y una bailarina, de las cuales solo una dio la cara públicamente. Estas denunciaron que cuando empezaban en la profesión fueron víctimas de acoso sexual por parte de Domingo quien las incitaba a tener relaciones sexuales y que, de rechazarlo, no obtendrían favores laborales por parte del cantante. Según esta publicación, el comportamiento de Plácido era conocido por todos y se dejaba que las mujeres jóvenes se las arreglaran por sí mismas mientras los administradores ignoraban la situación.

Si bien en un comunicado Plácido Domingo afirmó que las acusaciones eran “Inexactas”, al decirlo siguiente: “Todas mis interacciones y relaciones siempre eran bienvenidas y consensuadas”. Debido al revuelo algunos conciertos del cantante en lugares como Filadelfia y San Francisco fueron cancelados. Inesperadamente en febrero de 2020, Domingo se disculpó con las mujeres a quienes habría acosado aceptando su responsabilidad por las acciones denunciadas. Esta petición de perdón se dio luego de que la investigación del sindicato estadounidense de artistas de ópera, concluyera que el cantante efectivamente realizó el acoso abusando de su posición de autoridad.

Muchas artistas como Paloma San Basilio y Ainhoa Arteta salieron en defensa del cantante tachando dichas acusaciones de canalladas y destacando la actitud siempre profesional, amigable y generosa del tenor. No obstante en esta oportunidad ha sido Marta Sánchez quien decidido alzar la voz en favor de Plácido Domingo. Sobre ello Sánchez declaró: "Yo no le juzgo con lo que ha hecho o con lo que ha dejado de hacer en su vida, simplemente creo que no es verdad, que no hubo una denuncia formal y no hubo sentencia, con lo cual, si tú eres una mujer que acusas a alguien de hacer algo que es muy grave, tienes que ser consciente con tus actos y demostrar lo que dices”. A ello añadió: "Le respeto muchísimo como artista, creo que es una vergüenza que en España tiremos para abajo a gente que ha llevado la bandera española por el mundo con esa dignidad y con esa profesionalidad y me parece una vergüenza que cuatro malhumoradas sean capaces de llevar a una persona a tal extremo".